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الكرملين: روسيا لا تستخدم مواردها من النفط والغاز كسلاح.

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
رويترز
علق ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الجمعة، رداً على تصريحات مسؤول أمريكي، بأن روسيا لا تستخدم مواردها من النفط والغاز كسلاح.

وأمس الخميس ذكر جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، أن "روسيا لديها تاريخ في استخدام الطاقة كأداة للإكراه كسلاح سياسي".

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن "موسكو لا تتفق مع تلك التصريحات"، وأضاف عبر الهاتف مع الصحفيين "نحن مقتنعون بأن هذا تقييم خاطئ".

وأضاف، أن الولايات المتحدة هي التي هددت، من خلال فرض عقوبات، بالمساهمة في اختلال التوازنات في سوق الطاقة الأوروبية.

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