الكاظمي: ندعو لعدم الخضوع لأي استفزازات من بعض الجهات للتأثير على الناخبين





دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة إلى عدم استفزاز أو تهديد من بعض الجهات للتأثير على خيارات الناخبين.

وفي سياق متصل، كان قد أكد الكاظمي أن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات "جيدة".

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الجمعة، أن العملية الانتخابية الخاصة بالتصويت الخاص تجري بانسيابية وسلاسة عاليين، فيما أشار إلى متابعة القائد العام للقوات المسلحة بسير إجرائها.

وقال رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "هناك إقبالاً وتوافداً كبيرين على مراكز الاقتراع من قبل منتسبي الأجهزة الامنية للإدلاء بأصواتهم في العرس الانتخابي".

وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يتابع بشكل مباشر عملية التصويت الخاص"، مشيراً إلى أن "هناك غرف عمليات في قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد، وأن رئيس الوزراء يطلع بشكل مباشر لأدق التفاصيل".

وفتحت مراكز الاقتراع الخاص للانتخابات في مختلف المدن العراقية، الجمعة، أبوابها أمام الناخبين المؤهلين للتصويت، حيث تشارك القوات الأمنية بمختلف فروعها باستثناء الحشد الشعبي في التصويت الخاص، وذلك قبل 48 ساعة من بدء التصويت العام، الأحد القادم.

كما يشارك نزلاء السجون والنازحين في عملية التصويت لاختيار برلمان جديد بعد حل البرلمان السابق نفسه في السابع من أكتوبر الجاري.