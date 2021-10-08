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غدا ضربة البداية.. اعرف شكل العام الدراسي الجديد

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 02:12 م
التعليم
التعليم
محمد العطار

ينطلق غدا السبت، العام الدراسي الجديد 20222021، بعدد من مدارس المحافظات، على أن تنتظم الدراسة الأحد المقبل بجميع المحافظات، وتنتهى الدراسة وفقا للخريطة الزمنية في 16 يونيو المقبل. 

ملامح العام الدراسي الجديد
وفيما يلي يقدم "الفجر" ملامح العام الدراسي الجديد قبيل انطلاقه وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم:

- يتم ترتيب جلوس الطلاب بشكل تبادلي، واستغلال كل الفراغات المتاحة أو اللجوء إلى تقسيم المدرسة إلى فترتين إذا تطلب الأمر بناء على قرار مدير المديرية طبقا لظروف كل مديرية.

- عمل مسح حراري لكل طالب أثناء دخولهم للمدرسة، مع الحفاظ على التباعد بين كل طالب وآخر منعا للتزاحم أثناء الدخول وأثناء الفسحة وأثناء الخروج نهاية اليوم.

- تنظيم طابور الصباح مع مراعاة التباعد بين الطلاب، ويتم تنظيم فقرات للتوعية والتثقيف الصحي من خلال الإذاعة المدرسية.


- تقسيم الانشطة الرياضية أثناء اليوم الدراسي إلى مجموعات ذات إعداد قليلة، ويفضل عدم ممارسة أنشطة رياضية شديدة التلامس لحين إشعار أخر.

- إلزام جميع المتواجدين في المدرسة بارتداء الكمامات وغسل الأيدي بشكل مستمر واستخدام الكحول، ما عدا التلاميذ دون سن الـ12 سنة غير ملزمون بارتداء الكمامات في المدرسة ويمكن ارتداء الفيس شيلد.

- الوزارة تسعى لعام دراسي منضبط من خلال وجود حضور وانصراف، والمدارس لن تغلق إلا في أحلك الظروف ومصرين على استكمال العام الدراسي وعلى الحضور في المدارس وهو ينطبق على الطلاب من كي جي ون إلى الثانوية العامة، حسب تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.


ويبدأ العام الدراسي 2021-2022 السبت 9 أكتوبر المقبل وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 19 فبراير 2022، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022، وتعقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2021 2022 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت الموافق 7 مايو 2022، أما امتحانات شهادة الثانوية العامة مقرر لها السبت الموافق 11 يونيو 2022، على أن تكون الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية السبت الموافق 21 مايو 2022 والعملية السبت 11 يونيو 2022.

الكلمات المفتاحية

حضور المدارس بدء الدراسة

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