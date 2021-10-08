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المنوفية.. قطع المياه عن شارعي عزبة لمعي والجلاء بمدينة أشمون

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 02:14 م
قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه عن شارع عزبه لمعي يومي السبت 9-10-2021 والأحد 10-10-2021م وأيام الاثنين 11-10-2021م والثلاثاء 12-10-2021م والأربعاء 13-10-2021َم عن شارع الجلاء وبعض الشوارع الفرعيه بمدينة أشمون من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً من نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه لتجميع خطوط المياه الجديدة بالشوارع المذكورة.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

الكلمات المفتاحية

مياه الشرب مياه قطع المياه

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