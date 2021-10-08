استئناف انتخابات الأطباء بعد انتهاء صلاة الجمعة بكافة النقابات الفرعية.. صور

استأنفت نقابة الأطباء استقبال أعضائها بكافة النقابات الفرعية بمحافظات الجمهورية، عقب انتهاء شعائر صلاة الجمعة، لإستكمال انتخابات التجديد النصفي النقابة.



وكانت أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، تعليق التصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية لمدة ساعة لحين إنتهاء صلاة الجمعة.



وشهد مقر نقابة الأطباء "دار الحكمة" بشارع قصر العيني، إقبال متوسط من جانب الأطباء خلال الساعات الأولى للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي التي تجريها النقابة اليوم.





يأتى ذلك بالتزامن مع انعقاد غرفة المتابعة للجنة العليا والمشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمتابعة سير العملية الانتخابية، وسط إجراءات احترازية مشددة.



وكانت أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، عن مقرات انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية في 27 محافظة.



تضمنت المقاعد التي من المقرر إجراء الانتخابات عليها بالنسبة لأعضاء مجالس النقابات الفرعية مقعدان أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدان أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد لأكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد لأقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية يكون العدد 3 فوق السن و3 تحت السن.



وبشأن أعضاء مجلس النقابة على مستوي الجمهورية تضمنت 3 مقاعد لأكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد لأقل من 15 سنة قيد، أما أعضاء مجلس النقابة العامة عن المناطق الجغرافية تضمن عضو واحد فقط عن كل منطقة.



وفتحت النقابة العامة للأطباء، وفرعياتها بكافة محافظات الجمهورية، ابوابها في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، لإجراء انتخابات التجديد النصفى لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، وتطبيق للإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.



كما دعت النقابة العامة للأطباء، جميع الأطباء بسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أو النقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2020، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابى، لافتة إلى أنه يشترط للإدلاء بالصوت فى الانتخابات، أن يكون الطبيب مسجلًا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التى يباشر العمل بها فعليًا، سواء كان منتدبًا أو أساسيًا.



وأوضحت النقابة، أنه يمكن سداد اشتراكات النقابة نقديًا من خلال مقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية بالمحافظات خلال الفترة الحالية، أو نقدًا فى نفس يوم الانتخابات بالمقرات الانتخابية، بالإضافة إلى إمكانية السداد إلكترونيًا.