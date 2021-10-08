التشكيل الرسمي لمباراة الداخلية والمريخ بالجولة الثانية





أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق الداخلية، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراته أمام فريق المريخ، في الثانية ونصف اليوم الجمعة، على ملعب المريخ، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني.



ويضم التشكيل كلا من: رضا السيد، هارون اسماعيل، أحمد اللمور، مؤمن عاطف، محمد طارق، محمود طلعت، محمود عبدالحكيم، أحمد كمال، عبدالعزيز سيد، أسامة إبراهيم، إسماعيل بامبا.



ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمود حمدي، محمد سامي، ضياء قنديل، سمير فكري، محمود شديد، محمد حمدان، بابا ديوب.



ويضم تشكيل فريق المريخ بقيادة احمد صالح عبدالعزيز كلا من: حسام شحاته، عبدالله ناصر، أحمد إبراهيم، محمود علاء، محمود سمير، أحمد إبراهيم حسن، أسامة سعيد، محمد عبدالرحمن، محمد عبدالعزيز، كابوري .



ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: احمد عبد الموجود، محمد جلال، على كمال، سومايلا، محمد سعيد، احمد محمد سعيد.





ويدير اللقاء الحكم صبحي العمراوي.