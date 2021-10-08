تفاصيل الحفل الختامي للمهرجان القومي للمسرح المصري

يختتم المهرجان القومي للمسرح المصري فعاليات دورته الـ 14 مساء غد السبت، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في الساعة الثامنة مساء، ويخرج حفل الختام المخرج المسرحي إسلام إمام، ويقدمه الفنانان عابد عناني وخالد كمال.



