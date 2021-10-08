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تفاصيل الحفل الختامي للمهرجان القومي للمسرح المصري

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 02:22 م
المهرجان القومي للمسرح المصري
المهرجان القومي للمسرح المصري
الفجر الفني
يختتم المهرجان القومي للمسرح المصري فعاليات دورته الـ 14 مساء غد السبت، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في الساعة الثامنة مساء، ويخرج حفل الختام المخرج المسرحي إسلام إمام، ويقدمه الفنانان عابد عناني وخالد كمال.

قال المخرج إسلام إمام إن الافتتاحية بحفل الختام تحمل عنوان الجائزة الكبرى، وهي عن ممثلة موهوبة تنجح في القيام بدورها ببراعة، فيلتف الجمهور حولها في احتفاء وتقدير، أما عن اختيار خالد كمال وعابد عناني لتقديم حفل الختام فجاء لكونهما من أبناء المسرح الذي كان سببًا في نجوميتهما في التليفزيون والسينما، وهما بالمناسبة من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركا من قبل بالمهرجان وحصلا على جوائز من خلاله. 

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