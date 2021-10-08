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وزيرة التجارة والصناعة: مشروعات شباب حياة كريمة تشارك في معرض "تراثنا"

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

صرحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن معرض تراثنا، الذي ينظمه الجهاز تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يضم جناحا مخصصا لمشروعات شباب المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من مختلف المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة والذين استفادوا من خدمات الجهاز المالية وغير المالية في إقامة وتطوير مشروعاتهم لتتلائم منتجاتها مع احتياجات السوق والأذواق العصرية من مختلف الحرف التراثية.

وأضافت أن المنتجات المعروضة تتميز بالجودة والذوق الرفيع والتنوع ومنها السجاد والكليم اليدوى والمفروشات والملابس التراثية والاكسسوارات والمنتجات النحاسية والجلدية والمفروشات والانتيكات والتحف وذلك من محافظات أسوان والفيوم والغربية والمنيا وأسيوط والأقصر والبحيرة وبنى سويف والمنوفية والوادى الجديد وسوهاج والاسماعيلية.

وأكدت جامع أن مشاركة مستفيدى مبادرة حياة كريمة في معرض تراثنا تعتبر ترجمة حقيقية لأهداف المبادرة التي تتمثل في مساعدة المواطن المصرى على تطوير مهاراته وامكاناته واستغلالها ليتمكن من بدء مشروع جديد أو تطوير مشروعه القائم مما يساعده في توفير مصدر اقتصادى مناسب للدخل يسهم في تحسين مستوى معيشته.

وأشارت نيفين جامع إلى أن الجهاز يقوم في إطار المبادرة بتقديم خدمات فنية متنوعة بالقرى والمراكز المستهدفة حيث حصل العارضون المشاركون في الدورة الحالية من معرض تراثنا على دورات تدريبية متخصصة في مختلف النواحى الفنية والتأهيلية بداية من تعليمهم أسس إقامة المشروعات الصغيرة وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطط العمل أو تطوير مشروعاتهم القائمة كما تم توفير التمويلات اللازمة لتلك المشروعات بالإضافة إلى الخدمات التسويقية من خلال إشراكهم بالمعارض التي ينظمها الجهاز أو يشارك في تنظيمها.

وأضافت أن مشاركتهم في المعرض ستتيح لهم فرصة التعرف على احتياجات السوق والعملاء بشكل مباشر مما يزيد من خبرتهم العملية وفرصتهم في النجاح.

ووجهت نيفين جامع الدعوة للجمهور المصرى لزيارة المعرض للاستمتاع بتجربة تسويقية وترفيهية ممتعة ومشاهدة آلاف المنتجات المصنوعة بأيدى مصرية لتلبى احتياجات المواطن المصرى وبأذواق وجودة عالية وأسعار تنافسية وأضافت أن حضور الجمهور سيعطى للفنانين والعارضين أصحاب المشروعات رسالة إيجابية تشجعهم على الاستمرار في أنشطتهم وتطويرها لترضى أذواق المستهلك في السوق المصرى.

جدير بالذكر أن معرض تراثنا سيفتح أبوابه للجمهور اعتبارا من غد السبت في تمام الساعة 4 عصرا حتى الساعة 10 مساء ويوميا حتى 15 أكتوبر من الساعة 11 صباحا وحتى العاشرة مساء.

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