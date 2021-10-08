Advertisements

إيهاب جلال يعلن قائمة بيراميدز المحلية

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 03:01 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد
انتهى نادي بيراميدز من إجراءات قيد قائمته المحلية للموسم الجديد، بعد انتهاء فترة القيد المحلية بالأمس، استعدادا لخوض مباريات الدوري والكأس وباقي المنافسات المحلية والقارية.

وضمت القائمة المحلية ٣٣ لاعبا، بعد قيد اللاعبين، أحمد دعدور ومحمود صابر وفخر الدين بن يوسف وهشام محمد وحسين السيد وعبد الله مجدي ووليد الكرتي واللاعب الشاب عبد الرحمن صميدة.

وجاءت القائمة على النحو التالي: 

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - مهدي سليمان - أحمد دعدور- يوسف نادر "٢٠٠١" - عبد الرحمن أيمن "٢٠٠١"

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال - حسين السيد 

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - هشام محمد - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - صلاح الدين يحيى "١٩٩٩" - عماد ميهوب "٢٠٠١" - إبراهيم عادل "٢٠٠١" - محمود صابر "٢٠٠١" - عبد الرحمن صميدة "٢٠٠٣"

خط الهجوم: محمود وادي - محمد الجباس - ناصر منسي - فخر الدين بن يوسف

الكلمات المفتاحية

قائمة بيراميدز المحلية بيراميدز المحلية بيراميدز ايه

أخبار تهمك

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من السكة الحديد بشأن تعطل حركة مسير القطارات بمحطة أوسيم

منذ حوالي 4 ساعات

كريستيانو رونالدو يتلقى مفاجأة سارة من أمريكا

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مالك نيوكاسل بعد بيع النادي إلى السعودية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ يوم

لابورتا يختار "يوهان كرويف" لاحتضان مباريات برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

"الكرة الذهبية".. بند سري في عقد محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ يوم

قائمة الأهلي في الموسم الجديد بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ يوم

تعرف على مهاجم مصر ضد ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

منذ حوالي 3 ساعات

أهلى جدة يطلب ضم صفقة الزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعتين

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

منذ ساعتين و 28 دقيقة

من سيعلق على موقعة مصر وليبيا في تصفيات المونديال؟

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يعصى الأوامر.. أزمة مدوية جديدة في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

رسميا.. بيراميدز يعلن قيد 25 لاعبا في قائمته الإفريقية

٢٠ لاعبًا في قائمة بيراميدز لمواجهة المصري غدًا

رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربي

الكشف عن قائمة بيراميدز لمواجهة المقاصة

٢٩ لاعبا في قائمة بيراميدز الأفريقية

جونياس يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة أسوان بالدوري

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:30 م

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

12:30 م

قائمة الأهلي في الموسم الجديد بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية

03:07 م

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

04:31 م

"الكرة الذهبية".. بند سري في عقد محمد صلاح مع ليفربول

12:57 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements