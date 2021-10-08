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مصروفات وتسريح موظفين.. 5 شائعات نفتها الحكومة × 7 أيام

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 03:08 م
الحكومة
الحكومة
محمد العطار



على مدار الأسبوع الأخير، عملت الحكومة على نفي عدد من الشائعات التي من الممكن أن تثير الجدل بالمجتمع، لذا تدخلت الحكومة بإيضاح الأمور للرأي العام وكشف حقائق تلك الشائعات في الـأيام الماضية.

الشائعات التي نفتها الحكومة 
وفي السطور الأتية، تقدم "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع الأخير لإيصال الحقيقة للرأي العام:


- وزارة المالية نفت إعتزام الدولة الاستغناء عن أي من موظفي الضرائب تزامنًا مع رقمنة المنظومة الضريبية، مُشددةً على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع العمل على تطوير أدائهم ورفع كفاءتهم بما يتواكب مع أساليب العمل التكنولوجية الحديثة دون المساس بأي حق من حقوقهم أو الاستغناء عن أي منهم، مُشيرةً إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ خطة شاملة لتنمية مهارات كافة العاملين بمصلحة الضرائب بما يتواكب مع متطلبات المنظومة الضريبية الجديدة، جنبًا إلى جنب مع إتاحة الفرص الجديدة لتشغيل الخريجين الذين يمتلكون مقومات التعامل الاحترافي مع الأنظمة المميكنة.

- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تقسيم أيام حضور الطلاب داخل المدارس خلال العام الدراسي الجديد 20212022 تزامنًا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مُوضحةً أن الحضور بالمدارس سيكون نظاميًا  وبحضور كامل للطلاب بالمدارس على مدار العام الدراسي، مُشيرةً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مع استمرار العمل على تنفيذ خطة لتطعيم كافة أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح فيروس كورونا على مستوى مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت رفع نسب الزيادة السنوية المقررة قانونًا على مصروفات المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد 20212022، مُوضحةً أن نسب الزيادة السنوية المقررة قانونًا سواء على مصروفات المدارس الخاصة أو الدولية ثابتة كما هي كالعام السابق، ولم تشهد أي زيادة خلال العام الدراسي الجديد 20212022، مُناشدةً أولياء الأمور الإبلاغ عن أي مدرسة تخالف نسب الزيادة السنوية المقررة وتحصل مبالغ مالية أكثر منها، من خلال التقدم بشكوى إلى إدارة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية أو بالوزارة، أو مكتب خدمة المواطنين التابع للوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.

- وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، نفت زيادة مصروفات المدن الجامعية للعام الجامعى الجديد 20212022 بنسبة 600%، وأكدت أن مصروفات المدن الجامعية بمختلف الجامعات كما هى دون تطبيق أى زيادات عليها.

- وزارة الصحة والسكان، نفت تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا، وأنه لا يوجد أي أدلة علمية على تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا على مستوى العالم، مُشددةً على أمان وفاعلية مصل الإنفلونزا وكذلك لقاحات فيروس كورونا على المواطنين، مع إمكانية تلقيهما بشكل طبيعي دون وجود أي خطورة أو تعارض بينهما، حيث يؤدي كل منهما وظائفه الخاصة به، على أن يكون هناك فارق زمني بينهما 14 يومًا، لتخفيف أي أعراض جانبية قد تظهر على متلقي اللقاح، مُهيبةً بالمواطنين ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية للتحقق من أي معلومات دوائية قبل تناولها، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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