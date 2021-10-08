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قائمة الأهلي في الموسم الجديد بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 03:07 م
موسيماني
موسيماني
محمد الصو
انتهت فترة الانتقالات الصيفية في الكرة المصرية، مساء أمس بعدما حسم كل فريق تعاقداته ومتطلباته حسب أوامر الأجهزة الفنية استعدادًا للموسم الجديد.

وحسم النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، قائمته التي سوف تشارك في الموسم المقبل.

وشهدت القائمة خروج المعارين والراحلين في الميركاتو الصيفي، فيما تواجد النيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق، على قائمة الانتظار لحين حسم موقفه.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

محمد الشناوي وعلي لطفي  ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وأيمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة ومحمد شريف وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وصلاح محسن ولويس ميكيسون وحسام حسن وبيرسي تاو.

تم قيد حمزة علاء حارس المرمي واحمد نبيل كوكا في فريق الناشئين مواليد 2001، فيما جاء القيد  تحت السن مواليد 1999 كل من كريم فؤاد وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر ومحمد فخري ليكونوا بجوار مصطفي شوبير.

ويستعد المارد الأحمر في الوقت الحالي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر، يوم 16 أكتوبر الجاري خارج الديار ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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