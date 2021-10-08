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فرانكفورت يكشف عن موقفه المالي خلال أزمة كورونا

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 03:04 م
فرانكفورت
فرانكفورت
وكالات
شهد نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، انخفاضا حادا في إيراداته الموسم الماضي والذي انتهى بخسائر وصلت إلى 1ر36 مليون يورو (7ر41 مليون دولار) بعد خصم الضرائب.

وذكر النادي الألماني، اليوم الخمس، أن الإيرادات تراجعت من 1ر278 مليون يورو في موسم 2019 / 2020 إلى 4ر160 مليون يورو، وهي الخسائر المتعلقة بالأثار الناجمة عن انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي المجمل فقد تكبد فرانكفورت خسائر وصلت إلى 45 مليون يورو خلال الجائحة، مع خسارة وصلت لتسعة ملايين يورو في 2019 / 2020، مما تسبب في تحقيق أرباح أقل وصلت إلى 7ر18 مليون يورو بعد خصم الضرائب.

وحصل فرانكفورت على مبلغ 500 ألف يورو فقط من حضور الجماهير في الموسم الماضي والذي أٌقيمت معظم مراحله بدون حضور الجماهير.

وأشار النادي الألماني إلى أنه قام بتخفيض الكثير من النفقات بنحو 50 مليون يورو، من 5ر242 مليون في 2019 / 2020 إلى 8ر194 مليون يورو، وذلك بعد موافقة اللاعبين على تخفيض أجورهم.

وأوضح بيان فرانكفورت أن النادي خرج من الأزمة "بسلام نسبيا"، وذلك مع تزايد أعداد المشجعين المسموح لهم بحضور المباريات في الموسم الحالي.

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