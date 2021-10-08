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أستاذ مناعة: كلما زادت إمكانيات الكمامة كلما أثرت بشكل سلبي على التنفس

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 03:09 م
كمامات-أرشيفية
كمامات-أرشيفية
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هايدي سمير خليل، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الطب جامعة حلوان، إنه من المتوقع زيادة حالات الإصابات بفيروس كورونا الفترة المقبلة، نظرا لأن الفيروسات تنشط في فصل الشتاء.

فيروس كورونا 
وأشارت "خليل"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك أعراض تظهر بعد التعافي من فيروس كورونا مازال يتم اكتشافها منها تساقط الشعر، والإصابة بمرض السكر من النوع الأول، والتهاب في الأوعية الدموية، متوقعة ظهور أعراض جديدة.

الكمامات الذكية
وعن الكمامات الذكية، أوضحت أنه كلما زادت إمكانيات الكمامة كلما أثرت بشكل سلبي على التنفس، لافتة إلى أن الكمامة القماشية كافية، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامة، حيث أن التطعيم لا يغني عن الكمامة ولا يمنع العدوى، مضيفة أنه لا يمكن الجزم أن متحور دلتا سيكون الأخير،

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