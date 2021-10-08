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محافظ بورسعيد: بدء التشغيل التجريبي للبازار الجديد

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 03:15 م
البازار
البازار
شيماء الريس

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أنه تم بدء التشغيل التجريبي لسوق الخضروات والفاكهة الجديد " بازار بورسعيد " وذلك بعد أن تم الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالسوق، مشيرا أن بازار بورسعيد الجديد يعد نقلة حضارية تشهدها بورسعيد في مجال الأسواق، وبدأ إقبال المواطنين على السوق منذ الساعات الأولى للتشغيل التجريبي.

البازار الجديد يضم مجمع أسواق حضاري للخضروات والفاكهة واللحوم
وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن البازار الجديد، يضم مجمع أسواق حضاري للخضروات والفاكهة واللحوم، أقيم على أحدث طراز معماري في مواجهة سوق الأسماك الحديث، ليشكل الإثنان معا، واحدة من أهم مناطق الإبهار في الطراز المعماري للأسواق العالمية، التي تدخل مصر من بوابة بورسعيد.
الأحدث من نوعه في مصر
ويعد البازار الجديد، الأحدث من نوعه في مصر، مثلما كان سوق الأسماك، وأصبحت تلك المنطقة مركز ومزار تجاري وسياحي لأبناء بورسعيد والمحافظات الأخرى، ونقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.

يذكر أن بازار بورسعيد الجديد، يقام على مساحة 24 ألف متر مربع، ويضم محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة، ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات، بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الأسماك، مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كل الاحتياجات الغذائية اليومية، بالإضافة إلى عدد من البنوك

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