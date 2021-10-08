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تصدير 3400 طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 03:18 م
ميناء - أرشيفية
ميناء - أرشيفية
شيماء الريس
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان، عن استمرار عمليات تصدير الملح الى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحرى حيث تم استقبال السفينة LILI القادمة من ميناء الإسكندرية والتى ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 81.5 متر والغاطس 5.5 متر وذلك لشحن 3400 طن ملح إلى لبنان.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وذكر بيان الهيئة أنه بوصول هذه السفينة فأنها تعتبر الرابعة والأربعون التى تدخل الميناء منذ بدء تشغيله فى يناير الماضى والرابعة والعشرين من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش إلى 104 ألف طن.

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM 1 التى ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 91 متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3 آلاف طن رخام بالميناء.

موانئ بورسعيد
وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة.


وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنيه بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ علي الأرصفة.
تصدير 3400 طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش
تصدير 3400 طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش
تصدير 3400 طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش
تصدير 3400 طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش

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ميناء العريش موانئ بورسعيد ملح لبنان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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