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حملات نظافة ترقع 30 طن قمامة من شوارع المنصورة.. صور

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 03:19 م
حملات النظافة
حملات النظافة
محمد كشك
استمرت لليوم الثاني علي التوالي تنفيذ اعمال الحملة المكبرة بنطاق مدينة المنصورة بمشاركة 3 سيارات مكنسية لرفع الأتربة بالمداخل والمخارج وبالشوارع والميادين.

وأوضح المهندس خالد جلال مدير عام المركبات، المشرف على تشغيل المكنسيات والحملة الميكانيكية بجهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة أن الحملة تم تنفيذها لليوم الثاني على التوالي في إطار تكليفات محافظ الدقهلية باستغلال ليوم العطلة في رفع تراكمات الأتربة وغسيل الشوارع الرئيسية والميادين وبجوار الأرصفة بالشوارع الرئيسية بالمدينة حرصا علي المظهر الحضاري وذلك بمتابعة وإشراف المحاسب نادر محي الدين رئيس جهاز النظافة والتجميل بمدينة المنصورة وضواحيها.

وقال إن حملة اليوم شملت شوارع بور سعيد وعبد السلام عارف والجيش ومنطقة الدراسات والمشاية وشارع الجمهورية وقناة السويس وعلي الكباري العلوية من مدخل سندوب، حيث تم رفع 30 طن أتربة من المناطق المذكورة، وأضاف أنه بعد ان تم رفع الأتربة من المناطق المشار إليها تم غسيل ورش كافة الشوارع باستخدام سيارات الرش التابعة لجهاز نظافة وتجميل المدينة.

وأكد المحافظ، المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للإنارة والحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع القمامه بعد رفعها أولا بأول.

حملات نظافة ترقع 30 طن قمامة من شوارع المنصورة.. صور
حملات نظافة ترقع 30 طن قمامة من شوارع المنصورة.. صور
حملات نظافة ترقع 30 طن قمامة من شوارع المنصورة.. صور
حملات نظافة ترقع 30 طن قمامة من شوارع المنصورة.. صور
حملات نظافة ترقع 30 طن قمامة من شوارع المنصورة.. صور
حملات نظافة ترقع 30 طن قمامة من شوارع المنصورة.. صور
حملات نظافة ترقع 30 طن قمامة من شوارع المنصورة.. صور
حملات نظافة ترقع 30 طن قمامة من شوارع المنصورة.. صور
حملات نظافة ترقع 30 طن قمامة من شوارع المنصورة.. صور
حملات نظافة ترقع 30 طن قمامة من شوارع المنصورة.. صور

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