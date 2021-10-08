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بعد رفع أسعار البنزين.. محافظ بني سويف: لا زيادة في أجرة المواصلات

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 03:20 م
محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف
محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف
احمد فتحي الدسوقي
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، أنه لا توجد أي زيادة في تعريفة الأجرة المقررة، سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس أو التاكسي، والنقل على الطرق الداخلية، منعا للاستغلال أوالمغالاة، خاصة وأن الزيادة طفيفة جدًا وهي "25 قرشًا فقط" في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة، والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.

محافظ بني سويف
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بني سويف بمسؤولي المرور والمواقف والتموين ومباحث التموين، حيث شّدد على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة، وإجراءات تطبيق القانون حيال أي مخالفات في هذا الشأن، مكلفًا السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة، بمتابعة ذلك مع الجهات المعنية.

وأكد محافظ بني سويف عدم السماح بأي مخالفات في هذا الشأن، مع ضرورة تطبيق القانون على المخالفين، مشددًا على تفعيل كل خطوط استقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية على الفيس بوك والبوابة الإلكترونية للمحافظة ومديريات الخدمات.

وكلف محافظ بني سويف، مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

رفع أسعار الوقود
وكانت الحكومة قد قررت رفع أسعار الوقود، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع أسعار البنزين 25 قرشا، مضيفة أنه سيتم بدء العمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الجمعة.

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