رئيس "انتخابات التجديد النصفي للأطباء": نتوقع زيادة الأعداد بالساعات الأخيرة للانتخابات

شهدت اللجان الانتخابية، بدار الحكمة، ونادي نقابة الأطباء بالبحر الأعظم، والمخصصة لإجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالقاهرة والجيزة، استمرار توافد الأطباء للمشاركة في عمليات التصويت، وسط إجراءات احترازية.



رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفي للأطباء

وقالت الدكتورة نجوى الشافعي، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي، إن كافة اللجان استقبلت الأعضاء في التاسعة صباحا، وشهدت توافد أعداد مقبولة من الأطباء، ومن المتوقع أن تزداد أعداد الأطباء في الساعات الأخيرة،



وأضافت الشافعي، من المقرر أن تستمر العملية الانتخابية حتى الخامسة من مساء اليوم، على تبدأ عمليات فرز الأصوات المشاركة، تمهيدا لإعلان النتائج النهائية فور وصول صناديق الاقتراع للجنة العامة من كافة المحافظات.



نقابة الأطباء

وشهد مقر نقابة الأطباء "دار الحكمة" بشارع قصر العيني، إقبالا متوسطا من جانب الأطباء خلال الساعات الأولى للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي التي تجريها النقابة اليوم.



يأتى ذلك بالتزامن مع انعقاد غرفة المتابعة للجنة العليا والمشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمتابعة سير العملية الانتخابية، وسط إجراءات احترازية مشددة.





وكانت فتحت النقابة العامة للأطباء، وفرعياتها بكافة محافظات الجمهورية، أبوابها في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، لإجراء انتخابات التجديد النصفى لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، وتطبيق للإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.



