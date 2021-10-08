من سيدير موقعة فرنسا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية؟

يدير الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بين إسبانيا وفرنسا الأحد المقبل، في ملعب سان سيرو في ميلانو، وفقاً لما أكده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة.





وسيكون الإنجليزي أيضاً ستوارت أتويل حكم تقنية الفار.





وكانت المرة الأخيرة التي أدار فيها أنتوني تايلور مباراة لإسبانيا في الثاني من سبتمبر الماضي، بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022 عندما خسر "الماتادور" على يد السويد 1-2.



