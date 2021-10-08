إنشاء موقف انتظار سيارات أجرة لاستيعاب الحركة المرورية ببورسعيد





أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الانتهاء من إنشاء موقف انتظار سيارات الأجرة لاستيعاب وتنظيم الحركة المرورية أمام الميناء البرى الجديد وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بعد أن تم الانتهاء من أعمال دهان البردورات وتركيب المظلات لموقف السيارات لاستيعاب وتنظيم الحركة المروريه أمام مجمع المواقف الجديد ( الميناء البري) بشارع المشير طنطاوي (البترول) سابقا بحي الضواحي.

التيسير على المواطنين ومنع الاختناقات المرورية

وأكد المحافظ أن إنشاء موقف انتظار سيارات الأجرة يأتى فى إطار التيسير على المواطنين ومنع الاختناقات المرورية أمام الميناء البري،ويعمل على توفير كافة سبل الراحة أمام حركة دخول وخروج المواطنين من والى الميناء وتيسير الوصول والمغادرة منه وإليه.