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وزيرة التضامن: حملات للكشف على سائقي الحافلات المدرسية مع بداية الدراسة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 03:28 م
نيفين القباج وزيرة التضامن
نيفين القباج وزيرة التضامن
آيات عامر
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية مع دخول العام الدراسى الجديد اعتبارا من الأسبوع المقبل، حيث سيتم الكشف على سائقى الحافلات المدرسية بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم اتخاذ إجراءات رادعة وأحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وزارة التضامن 
وأكدت "القباج" استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طول فترة الدراسة من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪.‬

حملات للكشف عن السائقين
من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه سيتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الفصل الدراسى الأول حيث تستهدف الكشف على سائقى الحافلات المدرسية بمختلف المحافظات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، كما سيتم التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلقة، خاصة المحافظات التى يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب، لافتا إلى انه سيتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬

وأشار "عثمان" إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023" سيتلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، وسيتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق نجح خلال السنوات الماضية فى تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية، وخلال العام الدراسى الماضى تم الكشف على 12274 سائق حافلات مدرسية وانخفضت نسبة التعاطى الى 1.7% بعدما كانت 12% عام 2017.

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وزيرة التضامن وزارة التضامن نيفين القباج حملات للكشف عن السائقين

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