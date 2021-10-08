انطلاق مبادرة ترقيم التوك توك في السنبلاوين بالدقهلية

أطلقت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية بالتنسيق مع المجتمع المدني، تنفيذ مبادرة ترقيم التوك توك على مستوى المركز.



مبادرة ترقيم التكاتك

وتم البدء فى أعمال مبادرة ترقيم التكاتك ضمن تقنين أوضاع مركبات التوك توك داخل المدينة، وتأتي مبادرة ترقيم التوك توك في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.



وشدد رئيس المركز على المتابعة المستمرة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة والمتعارف عليها وهي 5 جنيهات فقط لاغير داخل المدينة.



جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، عضو مجلس النواب، واللواء محمد السعيد عوض، عضو مجلس النواب عن دائرتي السنبلاوين وتمي الأمديد وبمشاركة المجتمع المدني.



رئيس مركز ومدينة السنبلاوين

وشدد رئيس مركز ومدينة السنبلاوين على أنه سيتم الضرب بيدِِ من حديد على من تسول له نفسه في مخالفة القانون أو استغلال الظروف مما يضر بمصلحة المواطن، وسيتم اتخاذ الإجراءات الفورية والقانونية اللازمة ضد المخالفين.