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من سيعلق على موقعة مصر وليبيا في تصفيات المونديال؟

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 03:30 م
منتخب مصر
منتخب مصر
الفجر الرياضي
يستعد منتخب مصر لخوض مباراة قوية أمام نظيره الليبي مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

موعد مباراة مصر وليبيا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا 

وسيتم نقل مواجهة مصر ضد ليبيا على قناة أون تايم سبورت on time sports، بتعليق مدحت شلبي التي تذيع المباراة بشكل حصري بعد أن نجحت في الحصول على حقوق نقل جميع مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2021.

ويمكن استقبال القناة من خلال التردد التالي:
تردد القناة: 11861.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

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منتخب مصر معلق مباراة مصر مصر ضد ليبيا

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