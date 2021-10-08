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الكويت تدين استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي


أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة عبر استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة، إضافة إلى استهداف مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين وصاروخ بالستي.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان -نقلته وكالة الأنباء الكويتية كونا - أن استمرار هذه الممارسات العدوانية التي تستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها .
وجددت الوزارة التأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب العربية السعودية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها .

الكلمات المفتاحية

ميليشيا الحوثي المملكة العربية السعوديه الكويت

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