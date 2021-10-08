مرشح على مقعد "الأطباء": سأوفر دورات مجانية وتطوير التعليم وحل أزمة الزمالة

قال الدكتور مدحت مرسي، المرشح على مقعد النقابة العامة للأطباء، فوق السن، بقائمة الأمل، المحسوبة على الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة، والتي تلقى تأييد ودعم من الدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء، والدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، إن شباب الأطباء من سن 25 إلى 35، هم من يحتاجون إلى الدعم الحقيقي.



نقابة الأطباء

وأضاف "مرسي" في تصريح خاص لـ"الفجر" أن أكثر ما يعانيه في النقابة هو موضوع التعليم الطبي المستمر لشباب الأطباء، ولذا أكد أنه حال فوزه بمقعد مجلس الأطباء سيعمل على تطوير الطرق المتاحة حاليا لتعليم شباب الأطباء، كما سيعمل على توفير دورات تدريبية مجانية وحل مشكلة الزمالة.



انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

وشهدت اللجان الانتخابية، بدار الحكمة، ونادي نقابة الأطباء بالبحر الأعظم، والمخصصة لإجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالقاهرة والجيزة، استمرار توافد الأطباء للمشاركة في عمليات التصويت، وسط إجراءات احترازية.



وقالت الدكتورة نجوى الشافعي، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي، إن كافة اللجان استقبلت الأعضاء في التاسعة صباحا، وشهدت توافد أعداد مقبولة من الأطباء، ومن المتوقع أن تزداد أعداد الأطباء في الساعات الأخيرة،



وأضافت الشافعي، من المقرر أن تستمر العملية الانتخابية حتى الخامسة من مساء اليوم، على تبدأ عمليات فرز الأصوات المشاركة، تمهيدا لإعلان النتائج النهائية فور وصول صناديق الاقتراع للجنة العامة من كافة المحافظات.



يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين المرة الأولى تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الآخر بالإضافة إلى مقاعد النقباء على مستوى الجمهورية.







