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بعد تحريك سعر البنزين.. محافظ الجيزة: لا زيادة في تعريفة المواصلات

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 03:47 م
زيادة أسعار البنزين
زيادة أسعار البنزين
إسماعيل منطاوي
أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على انتظام سير العمل داخل جميع مواقف سيارات السرفيس في نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار، وجاء ذلك على خلفية قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية والتي نشرت في الوقائع المصرية وتضمنت تعديل أسعار البنزين وزيادتها ٢٥ قرشا للتر الواحد وتثبيت سعر السولار اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة.

محافظ الجيزة
ووجه محافظ الجيزة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة مع مديرية ومباحث التموين لمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها وتنفيذ حملات على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وجهاز السرفيس وإدارات المواقف بالوحدات المحلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظرًا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة.

تعريفة المواصلات 
وأشار المحافظ إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن (١١٤) بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

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محافظ الجيزة زيادة أسعار البنزين تحريك سعر البنزين أحمد راشد

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