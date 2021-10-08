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محافظ المنيا: لا زيادة في أسعار تعريفة المواصلات

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 03:48 م
حملة
حملة
أحمد الخميسي



أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة المواصلات الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وزيادتها 25 قرشًا فقط، دون المساس بأسعار السولار.
تكثيف حملات المرور
ووجه المحافظ، رؤساء المدن والمراكز، بتكثيف حملات المرور والمتابعة على كافة مواقف سيارات السيرفيس، والنقل للخطوط الداخلية والخارجية، بالتنسيق مع المرور، وإدارة المواقف، ومديرية التموين، وكافة الجهات المعنية، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة من قبل المحافظة، وخطوط السير المحددة، وكذلك محطات الوقود، وتموين السيارات والضرب بيد من حديد علي من تسول له نفسه استغلال المواطنين، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.
التواصل مع غرفة العمليات
وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة، لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة، على الأرقام التالية، وهي، (0862342200 -0862320001)، وكذلك رقم تلقي الشكاوى الخاص بإدارة خدمة المواطنين عبر الواتس، وهو (01100585052)، والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد قامت بتحريك أسعار الوقود اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

الكلمات المفتاحية

سعر البنزين زيادة سعر البنزين أسعار المواصلات

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