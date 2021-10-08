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تدريبات بدنية وإطالات للاعبي الزمالك في مجمع الصالات قبل ودية الاتحاد الليبي

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 03:49 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات في مجمع الصالات بمقر النادي الأبيض قبل انطلاق المباراة الودية أمام الاتحاد الليبي والمقرر لها في الرابعة عصر اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. 

وتعد مباراة اليوم هي البروفة الأخيرة للزمالك استعدادا للقاء توسكر الكيني المقرر لها يوم ١٦ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق  والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين.

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