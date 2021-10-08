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كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك في ودية الاتحاد الليبي

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 03:51 م
كارتيرون
كارتيرون
رامي بشاي
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها ودية الاتحاد الليبي المقرر لها بعد قليل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام

خط الوسط : محمد أشرف روقا – إمام عاشور – يوسف أوباما – إسلام جابر – مصطفى فتحي

خط الهجوم : عمر السعيد

وتعد مباراة اليوم هي البروفة الأخيرة للزمالك استعدادا للقاء توسكر الكيني المقرر لها يوم ١٦ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين.

الكلمات المفتاحية

كارتيرون اش االزمالك

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