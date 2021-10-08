في آخر ساعة.. استمرار توافد الأطباء للمشاركة بانتخابات التجديد النصفي (صور)

شهد مقر نقابة الأطباء العامة بشارع قصر العيني، استمرار توافد الأطباء للمشاركة في عملية التصويت خلال انتخابات التجديد النصفي، في آخر ساعة للإدلاء بالأصوات، وسط إجراءات احترازية.



وشهدت اللجان الانتخابية، بدار الحكمة، ونادي نقابة الأطباء بالبحر الأعظم، والمخصصة لإجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالقاهرة والجيزة، استمرار توافد الأطباء للمشاركة في عمليات التصويت، وسط إجراءات احترازية.



وقالت الدكتورة نجوى الشافعي، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي، إن كافة اللجان استقبلت الأعضاء في التاسعة صباحا، وشهدت توافد أعداد مقبولة من الأطباء، ومن المتوقع أن تزداد أعداد الأطباء في الساعات الأخيرة،



وأضافت الشافعي، من المقرر أن تستمر العملية الانتخابية حتى الخامسة من مساء اليوم، على تبدأ عمليات فرز الأصوات المشاركة، تمهيدا لإعلان النتائج النهائية فور وصول صناديق الاقتراع للجنة العامة من كافة المحافظات.



يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين المرة الأولى تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانيه تشمل النصف الآخر بالإضافة إلى مقاعد النقباء على مستوى الجمهورية