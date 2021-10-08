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بهذه الطريقة.. جميلة عوض تروج لفيلمها الجديد "عروستي"

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 04:26 م
جميلة عوض
جميلة عوض
منار أشرف داود
شاركت الفنانة جميلة عوض جمهورها بفيديو لها من فيلم عروستي، ترويجًا له، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت "عوض" على الفيديو قائله :"مش عارفه سافل ومتحرك ولا قليل الأدب وسافل".


يذكر أن فيلم "عروستي" من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، ومن بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف.


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