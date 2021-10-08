"من وقتها وأنا تايهة".. إيمي طلعت ذكريا تتذكر والدها بهذه الكلمات

يحل اليوم 8 أكتوبر ذكرى وفاة الفنان طلعت زكريا، والذي رحل عن عالمنا عام 2019.



وبالتزامن مع ذلك تذكرت إيمي طلعت زكريا، والدها، وذلك من خلال صورة شاركتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت قائله: "زى انهارده من سنتين راح منى أغلى حاجه ف دنيتى وراحت معاه روحى.. من وقتها وانا تايهه ومش عارفه اعيش زى زمان بس ربنا حنين أوى وبيصبرنى ويقويني.. ربنا يرحمك يابابا ويرحم أمواتنا جميعا.. ف الجنه ونعيمها يا أغلى الناس.. ادعولوا من فضلكم".



وكانت قد انتشرت شائعات حول سبب وفاة طلعت زكريا، حيث قال البعض أنه بسبب جلطة، أو سكتة دماغية.