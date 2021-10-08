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بهذا الكلمات.. حسن الرداد يدعم بيج رامي

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 04:58 م
حسن الرداد
حسن الرداد
بسمة عادل
حرص الفنان حسن الرداد أن يوجه رسالة دعم لـ بيج رامي وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".




و نشر الفنان حسن الرداد منشوراً وكتب تعليقا قائلاً:"كل الدعم والتوفيق لاخي وصديقي الغالي البطل المصري رامي السبيعي في بطولة العالم لكمال الأجسام مستر اوليمبيا بالتوفيق يا بطل وأن شاء الله تحافظ على اللقب وترجع بالمركز الأول".





يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن الرداد شارك في مسلسل ملوك الجدعنة كضيف شرف الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، دلال عبد العزيز، ياسمين رئيس، إخراج أحمد خالد.

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