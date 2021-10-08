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ليس القيد.. الكشف عن تفاصيل فشل انتقال نجم بيراميدز للزمالك

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف

كشف مصدر بنادي الزمالك أسباب فشل مفاوضات مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء مع مسؤولي بيراميدز لضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي.

فشل صفقة دونجا في الزمالك 

و يواجه نادي الزمالك أزمة في قيد صفقات جديدة في الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية بسبب حرمان النادي من القيد فترتي انتقالات بسبب قضية اللاعب حسام أشرف.

و أكد المصدر أن أزمة القيد لم تكن العائق الوحيد في مفاوضات مسؤولي القلعة البيضاء للحصول على خدمات نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز.

وأوضح المصدر أن راتب دونجا في بيراميدز يتخطى حاجز الـ12 مليون جنيه بعد تعديل عقده الموسم الماضي، حيث طلب  اللاعب نفس الراتب حال انتقاله إلى القلعة البيضاء.

وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي الزمالك رأوا أن راتب نبيل عماد دونجا مرتفع للغاية بالمقارنة بباقي لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض الأمر الذي سيتسبب في حدوث مشكلة في غرفة الملابس مما أدى إلى توقف المفاوضات مع اللاعب.

الكلمات المفتاحية

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