زد يهزم القناة في دوري القسم الثاني





انتهت المباراة التي جمعت بين زد والقناة، بفوز زد بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الجمعة، على ملعب زد الشيخ زايد بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني.





وضم تشكيل فريق زد كلا من: محمد مزيكا، كريم يكن، فهد أبو الفضل، محمد شريف، أحمد الصعيدي، محمد حمدي، فتحي مبروك، هشام رجب، كامل احمد، حسين البدري، على جمال.



وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد شريف، يوسف على، محمد احمد، عبدالله السنجهاوي، عمر جابر، اوين، الحبيب أحمد حسن.



وضم تشكيل فريق القناة كلا من: محمد ابراهيم، احمد موسى، احمد عبد الموجود، محمد طارق، محمد أحمد، محمد عبدالله، محمد يسري، ناصر خالد، محمد علي، مروان حمدي، محمود السيد.



وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد علاء، محمد أمين، علاء احمد، احمد حمزه، وحيد محسن، عماد إسلام، عبدالغفار ممدوح.



جاء هدف اللقاء الوحيد لفريق زد عن طريق اللاعب حسين البدري من ركلة حرة مباشرة أمام المرمى في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول .



وأدار اللقاء الحكم مصطفى عثمان، عاونه كلا من عمران فريج، أحمد زيدان، حكم رابع محمد جمال.

