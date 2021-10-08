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صلاح أحق من رونالدو.. الجماهير الإنجليزية تنتقد فوز كريستيانو بجائزة الشهر

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 04:35 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي

شنت الجماهير الإنجليزية، هجوما قويا على قرار رابطة الدوري الإنجليزي، بمنح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الانجليزي الممتاز، متفوقا على نجمنا المصري محمد صلاح والعديد من النجوم.

 

وترى بعض الجماهير، أن صلاح هو الأفضل في شهر سبتمبر بعد تألقه بشكل كبير.


ونجح صلاح في تسجيل 4 أهداف وصنع 2 آخرين خلال سبتمبر فقط، كان أولها رقم 100 له في البريميرليج خلال الشهر.

 

وقال أحد الجماهير الإنجليزية تعليقا على خبر الإعلان عن فوز رونالدو بالصفحة الرسمية لرابطة الدوري الإنجليزي على "فيسبوك": "هذا الظلم، محمد صلاح هو من يستحق هذه الجائزة".

 

فيما علق آخر: "هذا لا يغير من حقيقة أن محمد صلاح هو ملك الدوري الانجليزي"، وأشار آخر: "أفضل لاعب في العالم" واضعا علم مصر قاصدا محمد صلاح.

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول رياضة رونالدو

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