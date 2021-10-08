Advertisements

أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 04:36 م
أندي ديلور
أندي ديلور
وكالات
قال الدولي الجزائري أندي ديلور، مهاجم نادي نيس الفرنسي لكرة القدم، إنه قرر التركيز على فريقه هذا الموسم وتعليق مشاركاته مع "الخضر" لتمكين نفسه من كل عوامل النجاح.

كان جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، كشف في وقت سابق اليوم الخميس، أن ديلور، أبلغه بقراره التفرغ للعب مع ناديه مع تعليق مشاركته مع المنتخب لمدة عام، لافتا في نفس الوقت أنه تواصل مع المدير الرياضي لنيس الذي عبر له عن تمنياته بعدم مشاركة اللاعبين الدوليين الأفارقة في نهائيات كاس أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل.

وفسر ديلور، في تصريحات نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية في موقعها الالكتروني قراره ردا على بلماضي "القرار نتيجة تفكير طويل وأعلنته لبلماضي خلال محادثة. لن ادخل في التفاصيل لأن الأمر يتعلق بحديث تمنيت لو بقي خاصا".

وأضاف "هناك العديد من العوامل يجب أن تأخذ في الحسبان، بداية وهذا مهم جدا، دوري في المنتخب (4 مشاركات كأساسي في 11 مباراة). إلى جانب هذا، سيكون عمري 30 عاما بعد يومين، حيث أتواجد في وقت حاسم من مشواري".

وتابع "وصلت لفريق متطلب حيث المنافسة عالية جدا. أريد ان أضع كل الحظوظ بجانبي. أتمنى ببساطة ان يُفهم قراري، الناس تعرفني، انا شخص كامل وأقدم دائما كل ما عندي".

وأردف ديلور، بالقول إنه يعتقد ان هذا الخيار مهم له هذا الموسم، مبرزا أنه لن يعتزل اللعب الدولي، لكن ذلك لن يكون بالتأكيد مع بلماضي، الذي أعلن انه لن يسمح للاعب بالعودة مجددا طالما ظل في منصبه.

ورفض ديلور، التعليق على وجود بند في العقد الذي يربطه بنيس يمنعه من المشاركة في نهائيات أمم أفريقيا المقبلة، مكتفيا بوصفه بـ"الاختراع الخالص".

يذكر أن نادي نيس، نفى أن يكون مارس ضغوطات على لاعبيه الأفارقة لمنعهم من المشاركة في نهائيات كأمس أمم أفريقيا المقبلة.

الكلمات المفتاحية

نيس ديلور جمال بلماضي أندي ديلور

أخبار تهمك

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك

منذ ساعة

ليس القيد.. الكشف عن تفاصيل فشل انتقال نجم بيراميدز للزمالك

منذ ساعة

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 4 ساعات

قائمة الأهلي في الموسم الجديد بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

"الكرة الذهبية".. بند سري في عقد محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح أحق من رونالدو.. الجماهير الإنجليزية تنتقد فوز كريستيانو بجائزة الشهر

منذ أقل من ساعة

لابورتا يصدم جماهير برشلونة بشأن كومان

منذ ساعة

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على عقوبة رفع سعر الأجرة

منذ حوالي 3 ساعات

الشوط الأول.. الزمالك يتأخر أمام الاتحاد الليبي

منذ نصف ساعة

الأرقام تنحاز لمنتخب مصر قبل مواجهة ليبيا بتصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

منذ أقل من ساعة

من سيعلق على موقعة مصر وليبيا في تصفيات المونديال؟

منذ ساعتين

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بلماضي: الجزائر على الطريق الصحيح

تقارير: استبعاد "بلقبلة" من قائمة الجزائر بأمم إفريقيا بسبب فيديو فاضح

ملعب إفريقيا.. جمال بلماضي والعلامة الكاملة وأشياء أخرى

جمال بلماضي يعلن قائمة الجزائر لمعسكر سبتمبر

سر استبعاد "نجم نابولي" من قائمة منتخب الجزائر

التشكيل الرسمي للجزائر أمام كولومبيا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:30 م

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022

04:04 م

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

12:30 م

صلاح أحق من رونالدو.. الجماهير الإنجليزية تنتقد فوز كريستيانو بجائزة الشهر

04:35 م

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على عقوبة رفع سعر الأجرة

02:22 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements