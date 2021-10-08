أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

قال الدولي الجزائري أندي ديلور، مهاجم نادي نيس الفرنسي لكرة القدم، إنه قرر التركيز على فريقه هذا الموسم وتعليق مشاركاته مع "الخضر" لتمكين نفسه من كل عوامل النجاح.





كان جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، كشف في وقت سابق اليوم الخميس، أن ديلور، أبلغه بقراره التفرغ للعب مع ناديه مع تعليق مشاركته مع المنتخب لمدة عام، لافتا في نفس الوقت أنه تواصل مع المدير الرياضي لنيس الذي عبر له عن تمنياته بعدم مشاركة اللاعبين الدوليين الأفارقة في نهائيات كاس أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل.





وفسر ديلور، في تصريحات نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية في موقعها الالكتروني قراره ردا على بلماضي "القرار نتيجة تفكير طويل وأعلنته لبلماضي خلال محادثة. لن ادخل في التفاصيل لأن الأمر يتعلق بحديث تمنيت لو بقي خاصا".





وأضاف "هناك العديد من العوامل يجب أن تأخذ في الحسبان، بداية وهذا مهم جدا، دوري في المنتخب (4 مشاركات كأساسي في 11 مباراة). إلى جانب هذا، سيكون عمري 30 عاما بعد يومين، حيث أتواجد في وقت حاسم من مشواري".





وتابع "وصلت لفريق متطلب حيث المنافسة عالية جدا. أريد ان أضع كل الحظوظ بجانبي. أتمنى ببساطة ان يُفهم قراري، الناس تعرفني، انا شخص كامل وأقدم دائما كل ما عندي".





وأردف ديلور، بالقول إنه يعتقد ان هذا الخيار مهم له هذا الموسم، مبرزا أنه لن يعتزل اللعب الدولي، لكن ذلك لن يكون بالتأكيد مع بلماضي، الذي أعلن انه لن يسمح للاعب بالعودة مجددا طالما ظل في منصبه.





ورفض ديلور، التعليق على وجود بند في العقد الذي يربطه بنيس يمنعه من المشاركة في نهائيات أمم أفريقيا المقبلة، مكتفيا بوصفه بـ"الاختراع الخالص".





يذكر أن نادي نيس، نفى أن يكون مارس ضغوطات على لاعبيه الأفارقة لمنعهم من المشاركة في نهائيات كأمس أمم أفريقيا المقبلة.



