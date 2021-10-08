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تعرف على مصير نجل شاروخان عقب القبض عليه بحيازة المخدرات

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 05:10 م
شاروخان ونجله
شاروخان ونجله
مي مرسي
جددت حكومة مومباي، حكم الحبس لـ آريان خان نجل النجم الهندي شاروخان، 14 يوم وذلك في قضية حيازته للمخدرات كما رفصت المحكمة خروجه بكفالة.

وكانت قد كشفت تصريحات صحفية، أنه يتم استجواب آريان خان نجل النجم الهندي شاروخان وذلك من قبل مكتب مكافحة المخدرات بالهند، حيث تواجد في سفينة أقيم على متنها حفل لتعاطي المخدرات.

وقبضت الشرطة الهندية على جميع المتواجدين في السفينة، وصرحت بأنهم كانو في حالة هذيان، كما كشفو عن حالهم حيث أخبئو المخدرات في ملابسهم فور وصول الشرطة.

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