Advertisements

فوز بلبيس والسكة الحديد والترسانة وزد وبتروجت بالقسم الثانى

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
رأفت أمين



أسفرت نتائج الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة بدورى القسم الثاني عن فوز فريق السكة الحديد على فريق وادى دجله بثلاثية مقابل هدفين.


انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم السكة الحديد بهدف محمد أحمد ريعو في الدقيقة 13 وتعادل احمد رضا لوادي دجلة في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني تمكن محمد العربي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 26 واضاف سايكو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 33 وأدرك محمد جمال الهدف الثاني لدجلة بالدقيقة 87.

وفجر بلبيس مفاجأه مدوية بالفوز على فريق الانتاج الحربي بثلاثية مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم بلبيس بهدف سجله محمد الأمير فى الدقيقة 3 وتعادل شازلى جابر الإنتاج الحربي في الدقيقة 35.

وفيالشوط الثاني أدرك أحمد كهربا الهدف الثاني لبلبيس في الدقيقة 25 واضاف اسلام رجب الهدف الثالث قبل ختام اللقاء.


وتغلب فريق زد إف سي على فريق القناة بهدف دون رد سجله حسين البدرى في الدقيقة 8 الشوط الأول .

وحقق فريق الاتصالات على فريق بورتو بهدفين مقابل هدف تقدم الاتصالات بهدفين نظيفين في الشوط الأول سجلهما مدافع بورتو بالخطأ في مرماه واضاف محمد بهاء الهدف الثاني في الدقيقة 30 وأدرك محمود صالح هدف بورتو في الشوط الثاني.

وتغلب فريق بتروجت على فريق بور فؤاد بهدفين نظيفين سجلهما خالد عبد الرازق في الدقيقة 16 من الشوط الأول وسامح ابراهيم في الدقيقة 94.

وتعادل فريق المريخ مع فريق الداخلية بهدف لمثله تقدم المريخ بهدف أحمد ريعو في بداية الشوط الثاني وتعادل الداخلية قبل ختام اللقاء.

وخطف فريق الترسانة فوزا مثيرا على فريق النصر بهدف دون رد سجله أحمد علي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وتعادل فريق بنها مع فريق منتخب السويس بدون أهداف.

أخبار تهمك

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ يوم

كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك

منذ ساعة

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ حوالي 5 ساعات

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على عقوبة رفع سعر الأجرة

منذ حوالي 3 ساعات

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 4 ساعات

الشوط الأول.. الزمالك يتأخر أمام الاتحاد الليبي

منذ 33 دقيقة

صلاح أحق من رونالدو.. الجماهير الإنجليزية تنتقد فوز كريستيانو بجائزة الشهر

منذ ساعة

"الكرة الذهبية".. بند سري في عقد محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

لابورتا يصدم جماهير برشلونة بشأن كومان

منذ ساعة

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعة و نصف

الأرقام تنحاز لمنتخب مصر قبل مواجهة ليبيا بتصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعة

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 18 ساعة

من سيعلق على موقعة مصر وليبيا في تصفيات المونديال؟

منذ ساعتين

ليس القيد.. الكشف عن تفاصيل فشل انتقال نجم بيراميدز للزمالك

منذ ساعة

أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

منذ أقل من ساعة

قائمة الأهلي في الموسم الجديد بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية

منذ ساعتين و 27 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:30 م

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022

04:04 م

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

12:30 م

صلاح أحق من رونالدو.. الجماهير الإنجليزية تنتقد فوز كريستيانو بجائزة الشهر

04:35 م

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على عقوبة رفع سعر الأجرة

02:22 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements