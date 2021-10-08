فوز بلبيس والسكة الحديد والترسانة وزد وبتروجت بالقسم الثانى







أسفرت نتائج الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة بدورى القسم الثاني عن فوز فريق السكة الحديد على فريق وادى دجله بثلاثية مقابل هدفين.





انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم السكة الحديد بهدف محمد أحمد ريعو في الدقيقة 13 وتعادل احمد رضا لوادي دجلة في الدقيقة 41.



وفي الشوط الثاني تمكن محمد العربي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 26 واضاف سايكو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 33 وأدرك محمد جمال الهدف الثاني لدجلة بالدقيقة 87.



وفجر بلبيس مفاجأه مدوية بالفوز على فريق الانتاج الحربي بثلاثية مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم بلبيس بهدف سجله محمد الأمير فى الدقيقة 3 وتعادل شازلى جابر الإنتاج الحربي في الدقيقة 35.



وفيالشوط الثاني أدرك أحمد كهربا الهدف الثاني لبلبيس في الدقيقة 25 واضاف اسلام رجب الهدف الثالث قبل ختام اللقاء.





وتغلب فريق زد إف سي على فريق القناة بهدف دون رد سجله حسين البدرى في الدقيقة 8 الشوط الأول .



وحقق فريق الاتصالات على فريق بورتو بهدفين مقابل هدف تقدم الاتصالات بهدفين نظيفين في الشوط الأول سجلهما مدافع بورتو بالخطأ في مرماه واضاف محمد بهاء الهدف الثاني في الدقيقة 30 وأدرك محمود صالح هدف بورتو في الشوط الثاني.



وتغلب فريق بتروجت على فريق بور فؤاد بهدفين نظيفين سجلهما خالد عبد الرازق في الدقيقة 16 من الشوط الأول وسامح ابراهيم في الدقيقة 94.



وتعادل فريق المريخ مع فريق الداخلية بهدف لمثله تقدم المريخ بهدف أحمد ريعو في بداية الشوط الثاني وتعادل الداخلية قبل ختام اللقاء.



وخطف فريق الترسانة فوزا مثيرا على فريق النصر بهدف دون رد سجله أحمد علي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



وتعادل فريق بنها مع فريق منتخب السويس بدون أهداف.