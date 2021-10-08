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الإتصالات يفوز على بورتو بالقسم الثاني

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد

نجح نادي المصرية للإتصالات فى الفوز خارج الديار على حساب بورتو، ضمن مباريات الأسبوع الثاني بالمجموعة الثانية بالقسم الثاني.

بدأ بورتو المباراة بتشكيلة مكونة من: مصطفي عبد الستار - حسن الحسيني - بلال خميس - أشرف أنور - محمد منير - مصطفي محمد (مارسيلو) - عمرو محمود (قلاوة) - محمد عبد الله - رمضان ربيع - محمد خالد - محمود صالح.

بدلاء بورتو: مصطفي مدحت - أحمد سعيد - أحمد عباس - محمد أشرف - باسم عادل - أحمد حسني - محمود محمد.

بينما بدأ الإتصالات بتشكيلة مكونة من: محمد العربي - أحمد سعيد (بندق) - أحمد هاشم - محمود مسعود - محمد عزت - محمد بهاء (بيها) - خالد لطفي - محمد عبد الناصر (اوشا) - أحمد عبد الموجود (بحبح) - حميده علي - إسلام سيد.

بدلاء الإتصالات: محمد البشبيشي - محمد رمضان - علي شوقي - حسام أحمد - محمد جمال - هشام عبد الحميد - محمود إبراهيم (ميشو).

أحرز أهداف المباراة كلا من مصطفي عبد الستار بالخطأ فى مرماه بعد مرور أربع دقائق من بداية المباراة، بينما سجل محمد بهاء (بيها) الهدف الثاني للإتصالات فى الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، بينما سجل هدف بورتو اللاعب محمود صالح فى الدقيقة 66 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإتصالات إلى 4 نقاط جمعهما من تعادل وفوز، بينما يتجمد رصيد بورتو عند 3 نقاط جمعهما من فوز وهزيمة.

وقاد المباراة تحكيميًا عاطف حسين وعاونه كلًا من عدي عيد وصدام حسين.

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