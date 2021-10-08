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بنها تتعادل مع منتخب السويس بالقسم الثانى
الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 04:52 م
محمد عوني
تعادل نادى بنها بقيادة عيد مرازيق مع منتخب السويس بقيادة سعد فاروق بدون أهداف على ستاد بنها الرياضى في الاسبوع الثانى لدوري القسم الثاني بالموسم الجديد 2021/2022.
وجاء تشكيل بنها كالتالي مصطفي عبد الستار وعزت درباله وحسن زكريا وسعد عبدالله واحمد عادل وايهاب عبد المحسن وارنوب وماجد عادل وضاحي ومحمد رضا ومحمد.محيى سامبو .
البدلاء ...السعدنى ومدحت منسي وثابت أحمد وأحمد عبد الغني وكمنص وأحمد الشرقاوي وريعو وإسلام اسامة وشلاطة .
وجاء تشكيل منتخب السويس كالتالى ...
محمود كوكو واحمد عبد الحكم وباسم عادل واحمد حاتم ومحمد هيكل واحمد عماد وجاستن أرثر وحسنى ذكى ومحمود قطب وجيروم فيليب ومحمد علاء .
البدلاء ...نادر عاطف واحمد فتحى والقرموطى و مصطفى حافظ وعبد الرحمن السويسى وإبراهيم رخا وكريم حسن
شهد اللقاء تكافؤ بين الفريقان دون خطورة حقيقية على المرمى ليخرج بالتعادل السلبي .
بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب السويس الى نقطتين وارتفع رصيد بنها إلى نقطة وحيدة .