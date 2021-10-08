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بنها تتعادل مع منتخب السويس بالقسم الثانى

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
محمد عوني


تعادل نادى بنها بقيادة عيد مرازيق مع منتخب السويس بقيادة سعد فاروق بدون أهداف على ستاد بنها الرياضى في الاسبوع الثانى لدوري القسم الثاني بالموسم الجديد 2021/2022.


وجاء تشكيل بنها كالتالي مصطفي عبد الستار وعزت درباله وحسن زكريا وسعد عبدالله واحمد عادل وايهاب عبد المحسن وارنوب وماجد عادل وضاحي ومحمد رضا ومحمد.محيى سامبو .

البدلاء ...السعدنى ومدحت منسي وثابت أحمد وأحمد عبد الغني وكمنص وأحمد الشرقاوي وريعو وإسلام اسامة وشلاطة .

وجاء تشكيل منتخب السويس كالتالى ...

محمود كوكو واحمد عبد الحكم وباسم عادل واحمد حاتم ومحمد هيكل واحمد عماد وجاستن أرثر وحسنى ذكى ومحمود قطب وجيروم فيليب ومحمد علاء .

البدلاء ...نادر عاطف واحمد فتحى والقرموطى و مصطفى حافظ وعبد الرحمن السويسى وإبراهيم رخا وكريم حسن

شهد اللقاء تكافؤ بين الفريقان دون خطورة حقيقية على المرمى ليخرج بالتعادل السلبي .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب السويس الى نقطتين وارتفع رصيد بنها إلى نقطة وحيدة .

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