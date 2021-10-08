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بتروجت يفوز علي بورفؤاد بدوري القسم الثاني

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
أميرة هاشم


حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين المدير الفني للفريق، الفوز علي نظيرة بورفؤاد بهدفين لاشئ ،في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم علي الملعب الرئيسي بستادبتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية بمجموعة القاهره .


خاض فريق بتروجت اللقاء بتشكيل مكون من :محمد ابوالنجا،محمود محبوب،احمد عبدالرسول،عبدالرحمن حسن ،خالد عبدالرازق،رشاد المتولي،علي صابر،هادي رياض،محمود منصور،اسلام عادل،سامح ابراهيم .

وجلس على مقاعد البدلاء:احمد علي،محمد نور،احمد عبدالجواد،احمد هاشم،حسام البدري،طه نادي،محمد مصطفي .


بينما بورفؤاد دخل اللقاء بتشكيل مكون من:اشرف بخيت،حسن عبده،محمود احمد ،احمد مسعد،احمد سليمان،سامي عبدالستار،عبدالله عبدالرؤؤف،احمد فؤاد،احمد عبدربه،محمد نصر،محمد جمال.

وجلس علي مقاعد البدلاء:اسامه مصطفي ،عبدالرحمن نبيل ،محمد حسين،احمد وفاءالدين،احمد طارق،محمد مصطفي،حسني ابراهيم .

تقدم فريق بتروجت بأحراز الهدف الأول عن طريق خالد عبدالرازق في الدقيقة 16، الشوط الاول، سجل الهدف الثاني سامح ابراهيم لبتروجت في الوقت القاتل من الشوط الثاني .

بهذا الفوز إرتفع رصيد بتروجت لثلاث نقاط محتلا السابع المركز ،بينما بورفؤاد بنقطة وحيدة محتلا المركز الثالث عشر .

أدار اللقاء بين بتروجت بورفؤاد تحكيميا:
ابراهيم محمد: حكم ساحه
عمر فتحي: مساعد اول
إبراهيم السوداني: مساعد ثاني
محمود ربيع :حكم رابع.

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