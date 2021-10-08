قبل بدء الدراسة.. ننشر اماكن بيع مستلزمات المدارس باسعار مخفضة في القاهرة والجيزة

يواصل جميع أولياء الأمور بجميع أنحاء الجمهورية، استعداداتهم قبل بدء العام الدراسي الجديد 2022/2021، وتبحث كثير من الامهات عن اماكن بيع مستلزمات المدارس باسعار مخفضة حتى لا تكون عبء على كاهل الاسرة والحفاظ على الميزانية المقرررة.





وسنستعرض بكم متابعي موقع "الفجر" الاكتروني، خلال السطور القليلة القادمة، اماكن بيع مستلزمات المدارس باسعار مخفضة في القاهرة والجيزة، وهي كالتالي:-





مستلزمات المدارس باسعار مخفضة

وتتنوع المناطق التي تعرض مستلزمات بأسعار منخفضة داخل القاهرة والجيزة على النحو التالي:





حارة الصنادقية

وفي شارع المعز لدين الله الفاطمي، يوجد تشكيله من المستلزمات التي تتميز بجودة منتجاتها ومواكبتها لموضة العام في أشكال الكشاكيل، وجلاد الكشاكيل بألوانه فضلا عن تقديم أنواع الأقلام والكراسات كافة.





سوق الفجالة

ويستطيع أولياء الأمور والطلاب اختيار الأدوات المدرسية وكالكراسات والكشاكيل من منطقة سوق الفجالة، باعتبارها مقصد الجميع لشراء الأدوات المكتبية التي يحتاجها الطلبة طوال أيام السنة، وخصوصًا في بداية العام الدراسي.





ميدان الجيزة

كما يوجد داخل ميدان الجيزة عدد من الباعة التي تقدم عروض على الأدوات المدرسية؛ إذ يبدأ الباعة بفرش الكشاكيل وزجاجات المياه البلاستيكية والزمزميات، والأقلام والمجلدات وغيرها من الأدوات بأسعار تناسب كافة الفئات.





شارع الموسكي

وفي حال البحث عن الشنط المدرسية بأسعار مُخفضة، فإن شارع الموسكي يعرض الحقائب المدرسية طوال أيام السنة، وما يميزه أن جميع المنتجات به مستوردة، وبأسعار مخفضة، مناسبة لجميع الطلاب.





كوم الشيخ سلامة

وفي شارع كوم الشيخ سلامة المتقاطع مع شارع الأزهر، تجد الكثير من الحقائب المدرسية؛ إذ يعرض هناك التجار أنواع مختلفة من الحقائب المدرسية، بمختلف أشكالها سواء المجسمة أو العادية أو التي تحتوي على عجل.





ووفقا للتجار بمنطقة كوم الشيخ سلامة، فإن متوسط الأسعار تتراوح بحسب الماركة وإمكانية وجودة الشنطة من 100 وحتى 700 جنيه أو أعلى.



