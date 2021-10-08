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الشوط الأول.. الزمالك يتأخر أمام الاتحاد الليبي

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 05:01 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
انتهى الشوط الأول لمباراة الزمالك الودية أمام الاتحاد الليبي المقامة بينهما على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد و عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني و حازم إمام  ومحمد أشرف روقا و إمام عاشور ويوسف أوباما و إسلام جابر و مصطفى فتحي و عمر السعيد. 

جاءت بداية المباراة سريعة من الفريقين وسجل ربيع شادي هدف التقدم للفريق الليبي في الدقيقة السابعة، وفي الدقيقة العاشرة أهدر عمر السعيد فرصة للتسجيل من انفراد بالمرمى بعدما سدد كرة قوية مرت بجوار القائم ، وواصل الزمالك محاولاته الهجومية للتسجيل.

وفي الدقيقة ٢٤ يسدد يوسف أوباما ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الاتحاد الليبي تصدى لها حارس المرمى.

ونشط الفريق الليبي مجددا وشن هجماته على المرمى ولكن دفاع الزمالك ومحمد عواد نجحوا في التصدي لمحاولات الضيوف، وسعى الأبيض للتعديل في الدقائق المتبقية وأهدر عمر السعيد فرصة في الدقائق الأخيرة قبل أن يتصدى الحارس لتسديدة مصطفى فتحي،  لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد الليبي بهدف دون رد.

وتعد مباراة اليوم هي البروفة الأخيرة للزمالك استعدادا للقاء توسكر الكيني المقرر لها يوم ١٦ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر  يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق  والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين.

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كارتيرون الزمالك الاتحاد الليبي

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