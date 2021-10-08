تبدأ من 49 جنيها.. ننشر قيمة المصروفات الدراسية بالأزهر الشريف

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2022/2021، وقبل انطلاقه بساعات، حدد قطاع المعاهد الأزهرية، قيمة المصروفات الدراسية بالمعاهد الأزهرية العادية للطلاب.





وسنستعرض بكم خلال السطور التالية، قيمة المصروفات الدراسية وفقا لما ذكره الأزهر الشريف في بيانه:





قيمة المصروفات الدراسية بالأزهر الشريف

بلغت قيمة المصروفات الدراسية بمرحلة رياض أطفال 49 جنيها.





وتصل قيمة المصروفات الدراسية لجميع الصفوف الابتدائية تسعة وأربعين جنيها ونصف.





فيما تبلغ قيمة المصروفات الدراسية لجميع الصفوف الإعدادي نحو تسعة وخمسين جنيها ونصف.





وتصل قيمة المصروفات الدراسية بالأزهر الشريف بجميع الصفوف الثانوي نحو اثنين وسبعين جنيها ونصف.





موعد بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022 بالأزهر

وأعلن المجلس الأعلى للأزهر في جلسته الأخيرة، موعد بداية العام الدراسي بمعاهد الأزهر، وذلك 9 أكتوبر الجاري، ويستمر الفصل الدراسي الأول حتى شهر يناير 2022، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 8 يناير 2022، وتستمر الصفوف ومراحل النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية حتى الثالث من فبراير.





وفي سياق آخر، شارك الأزهر الشريف في مَعرِضِ افتتاحِ المتحفِ الحربي، تزامنًا مع انتصارات حرب أكتوبر 1973م، كما هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.





وفي إطار سعي الأزهر الشريف إلى مشاركة القوات المسلحة في احتفالاتها بانتصارات أكتوبر المجيدة وبتوجيه من وكيل الأزهر الشريف، ينظم مكتب الأزهر لدعم الابتكار ورعاية الموهوبين فعاليات معرض الفنون والخط العربي في افتتاح القوات المسلحة للمتحف الحربي.



