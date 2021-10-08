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بإطلالة كاجوال.. مي عمر تبهر جمهورها

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 06:03 م
مي عمر
مي عمر
منار أشرف داود
شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصورة من أحدث ظهور لها وذلك، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "عمر" وهي ترتدي بنطلون من الجلد باللون الأسود، وتيشرت نص كم باللون الأبيض، وعلقت على الصورة قائله:" يوم الجمعة " وتفاعل معها عدد من المتابعين.

يذكر أن آخر أعمال مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، أمير كرارة، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

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