"النيران أكلت كل شيء".. تفحم 10 مركبات في حريق جراج ببولاق

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقا اندلع داخل بجراج بين عقارين بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة دون وقوع إصابات، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة تتبعها ألسنة اللهب من جراج سيارات.



دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد؛ موجها بمنع امتداد النيران إلى الوحدات السكنية.



قوات الشرطة فرضت كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني الذين تمكنوا من السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.



أسفر الحريق عن تفحم 10 مركبات متنوعة (سيارات - توك توك - دراجات نارية) ومنع امتداد النيران إلى باقي المركبات.