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عاجل.. إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الخاصة في العراق

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، منذ قليل، عن إغلاق صناديق الاقتراع الخاص في عموم البلاد، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

وافتتحت مراكز الاقتراع للتصويت الخاص أمام الأجهزة الأمنية والنازحين والسجناء، حيث يأتي التصويت الخاص قبل يومين من الانتخابات التشريعية المبكرة.

ودُعي أكثر من مليون عسكري وعنصر أمن، في كافة المؤسسات الأمنية للمشاركة في الاقتراع الذي يشمل أيضاً 120 ألفاً و126 نازحاً، يقطن بعضهم نحو 27 مخيماً ويفوق عددهم الإجمالي المليون نازح.

ويوجد أكثر من 3240 مرشحاً في هذه الانتخابات على مقاعد البرلمان الـ329.

وتجري الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي، ما يفترض أن يشجع المستقلين والمرشحين المحليين.

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