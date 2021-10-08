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قطار السكة يحطم دجله بثلاثية في دوري القسم الثاني

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
رأفت أمين


حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة أمير عزمى الفوز على مضيفه فريق وأدى دجله بقيادة عبد الباقي جمال بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثانية التي جمعت بينهما ع ملعب نادي السكة الحديد .

دخل فريق السكة الحديد تحت قيادة امير عزمي مجاهد المدير الفني المباراةبتشكيل ضم كلا من
حراسه المرمى: عبد الكافي رجب
خط الدفاع: محمد حسين عضل- اسامه صبحي- عبد الله شلبي- اسلام رمضان
خط الوسط: احمد ربيع- عبد العليم السيد- محمد ريعو
خط الهجوم: سايكو كونتي- فتحي مجدي- محمد العربي

وجاءت قائمة البدلاء
ابراهيم شعللها- احمد لالا- عبدالله بيكا-امير حجازي- طارق وطني- اسلام الفار- اسلام فتحي

بينما دخل وادي دجله اللقاء بقيادة عبد الباقي جمال المدير الفني للفريق وجاء كالتالي
حراسه المرمى: مسعد عوض
خط الدفاع: عمرو صالح- محمد جمال- محمد احمد كماتشو- مصطفى الياس
خط الوسط: ابراهيم عايش- مصطفى طلعت-احمد رضا
خط الهجوم: ستانلي- على حسين- احمد الالفي
وجاءت قائمة البدلاء كالتالي
حسين ذكري-بسام وليد- مصطفى كالوشا- يوسف شعبان- محمد رفعت- مصطفى شبيطه- رفيق كابو.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله حيث شهدت المباراة ضغط مبكر للاعبى دجله دون جدوى ،حتى تمكن صانع ألعاب السكة محمد أحمد ريعو من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 13 وتعادل أحمد رضا في الدقيقة 41 .


وفي الشوط الثاني عرز محمد العربي لاعب السكة الهدف الثاني من تمريرة رائعة من سايكو الذي يعود مجددا بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 33 وأدرك مدافع دجله محمد جمال الهدف الثاني لفريقه .

وبذلك يصبح رصيد السكة الحديد إلى النقطة الرابعة بينما يتجمد رصيد دجله عند النقطة الثالثة.

وأدير اللقاء تحكيما مصطفى الشهدي حكم ساحة وشريف عبد الله مساعد أول وهاني خيري مساعد ثاني ومصطفى عبد الرحيم حكم رابع

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