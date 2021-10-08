Advertisements

عاجل.. السيسي يتفقد سير العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 05:20 م
جولة الرئيس
جولة الرئيس
مارينا بشارة
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر، الذي يربط بين طريقي القاهرة الإسماعيلية، والقاهرة السويس، حتى طريق العين السخنة، وطريق خدمة المحاجر، بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه، وبإجمالي قطاعات بطول 102 كم.

كما يهدف طريق «وصلة أم القمر» إلى تسهيل وخدمة حركة شاحنات النقل الثقيل التي تنقل حمولات المواد الخام المستخرجة من المحاجر في تلك المنطقة إلى المناطق الصناعية والاستثمارية بالقاهرة والمدن الأخرى، مما يدعم عملية التنمية في الدولة.

الرئيس يكتب كلمات تقدير للعاملين على لوحة المشروع

كما تفقد الرئيس، الكوبري المار أعلى تقاطع طريق «أم القمر» مع طريق «القطامية - العين السخنة»، وقد توقف الرئيس لمناقشة العاملين والقائمين على المشروع، كما حرص على كتابة كلمات التقدير على لوحة المشروع جاء بها: «خالص تقديري وشكري لهذا الجهد العظيم في إنشاء هذا المحور الهام، والحمد لله رب العالمين».
عاجل.. السيسي يتفقد سير العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر
عاجل.. السيسي يتفقد سير العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر
عاجل.. السيسي يتفقد سير العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر
عاجل.. السيسي يتفقد سير العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر
عاجل.. السيسي يتفقد سير العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر
عاجل.. السيسي يتفقد سير العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر
عاجل.. السيسي يتفقد سير العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر
عاجل.. السيسي يتفقد سير العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر
عاجل.. السيسي يتفقد سير العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر
عاجل.. السيسي يتفقد سير العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر
عاجل.. السيسي يتفقد سير العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر
عاجل.. السيسي يتفقد سير العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر

الكلمات المفتاحية

وصلة مصر عبدالفتاح السيسي طريق جولة الرئيس السيسي يتفقد طريق دائري

أخبار تهمك

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على عقوبة رفع سعر الأجرة

منذ حوالي 3 ساعات

من سيعلق على موقعة مصر وليبيا في تصفيات المونديال؟

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ليس القيد.. الكشف عن تفاصيل فشل انتقال نجم بيراميدز للزمالك

منذ ساعة

الأرقام تنحاز لمنتخب مصر قبل مواجهة ليبيا بتصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك

منذ ساعة

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ يوم

"الكرة الذهبية".. بند سري في عقد محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

قائمة الأهلي في الموسم الجديد بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

صلاح أحق من رونالدو.. الجماهير الإنجليزية تنتقد فوز كريستيانو بجائزة الشهر

منذ ساعة

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 18 ساعة

لابورتا يصدم جماهير برشلونة بشأن كومان

منذ ساعة

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 4 ساعات

الشوط الأول.. الزمالك يتأخر أمام الاتحاد الليبي

منذ 34 دقيقة

أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

منذ ساعة

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي لعدد من مشروعات الطرق بالخطاطبة

الرئيس السيسي يفتتح عددًا من المشروعات القومية للطرق في العديد من المحافظات

خلال تفقده العاصمة الإدارية الجديدة.. السيسي يصافح سيدة تعمل سائق ميكروباص

التفاصيل الكاملة للمشروعات التنموية التي تفقدها "السيسي" بهضبة الجلالة

عمرو أديب عن جولة السيسي لتفقد المشروعات والطرق: "لا يكل ولا يمل" (فيديو)

وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:30 م

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022

04:04 م

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

12:30 م

صلاح أحق من رونالدو.. الجماهير الإنجليزية تنتقد فوز كريستيانو بجائزة الشهر

04:35 م

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على عقوبة رفع سعر الأجرة

02:22 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements